عرعر 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واساختتمت جمعية مثاني الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعرعر، أمس ، برنامج حصانة لحماية الأمن الفكري، والذي أُقيم في عدة مجمعات قرآنية ، قدمه مجموعة من المختصين والأكاديميين.ويهدف البرنامج إلى تربية وحماية طلاب الحلقات القرآنية من كل فكر دخيل، وتحصينهم من الانحراف والغلو، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.يذكر أن الجمعية أقامت أكثر من 20 فعالية استفادة منها 800 في المجمعات القرآنية بعرعر خلال الفتره الماضية .// انتهى //00:31ت م