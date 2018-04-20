عرعر 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسزار وفد من هيئة حقوق الإنسان أمس, دار الملاحظة الاجتماعية بعرعر ، للاطلاع على الخدمات المقدمة بالدار للأحداث والوقوف على جميع مرافق الدار وتفقد الخدمات المقدمة للنزلاء.والتقى الوفد خلال الزيارة بمدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية سميحان بن عايد الشمري ومدير دار الملاحظة الاجتماعية بعرعر خالد بن عويد العنزي ، واستمعوا لشرح موجز من مدير الدار لما يقدم للنزلاء من برامج وأنشطة هادفة .وقدم وفد الهيئة شكره لمدير فرع الوزارة ومدير دار الملاحظة والعاملين بها على حرصهم واهتمامهم بتقديم أفضل خدمات ورعاية لهذه الفئة الغالية في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من دعم غير المحدود في رعاية وحماية أبنائنا الأحداث.// انتهى //00:38ت م