القطيف 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أمس، محاضرة بعنوان «حفار ساق النخيل»، ألقاها المهندس علي حسين الجنبي، وذلك في الصالة الإرشادية بمشتل فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.وقدم المحاضر نبذة عن طرق مكافحتها، كالمكافحة الزراعية والميكانيكية أو الكيميائية، مبينا أن المكافحة الزراعية والميكانيكية تعتمد على تقديم الخدمة الجيدة والعناية بالنخلة، والمحافظة على نظافة البستان، والاعتدال في الري وتحسين الصرف، واستخدام المصائد الضوئية، أما المكافحة الكيميائية فتعتمد على حقن النخلة في منطقة الإصابة بمبيد حشري بزاوية 45 درجة، ورش جذع النخلة بطريقة الغمر بمحلول مبيد حشري.وتخلل المحاضرة مداخلات من الحضور أثرت الجانب العلمي والعملي، وفي الختام تم تكريم المحاضر .// انتهى//.02:06ت م