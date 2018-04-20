المدينة المنورة 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة فعاليات الأيام الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة ، وتشتمل على أنشطة فنية وثقافية متنوعة، من بينها عروض سينمائية وورش مسرحية وفنون شعبية، يقدمها نخبة من الفنانين المتخصصين.ويشارك بهذه الفعاليات نخبة من المبدعين في مجال الرسم والنحت والغرافيتي ، وذلك ضمن ورش تفاعلية بمشاركة الجمهور من الساعة السادسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء من كل يوم من أيام الفعالية التي تمتد حتى السبت المقبل.وتشتمل الفعاليات التي شهدت حضوراً كبيراً في أول أيامها على ورش عمل متعدد كورشة" الرسم والفنون التفاعلية" وورشة للرسم الكاريكاتيري، وورشة لرسم البورتريه، وورشة عن فن الحفر والطباعة، وورشة بعنوان "لوحة في يوم",وفي فن الكولاج هناك ورشة تطبيقية لشرح أساسيات هذا الفن، وورشة بعنوان "الرسم بدخان الشمع"، كما تضم الفعاليات العديد من الورش الأخرى كورشة عن النحت على الأكواب الزجاجية، وورشة عن فن رسم الخيل، بالإضافة إلى مرسم خاص للأطفال لاستقطاب المواهب الصغيرة لتدريبها على أساسيات الرسم , وورشة "التمثيل السينمائي", فيما سيطلع الجمهور في المسرح المفتوح على أهم التجارب في صناعة الفيلم القصير .وفي مسار موازٍ تحتضن الفعاليات ورشاً للفنون التفاعلية، هي: ورشة فن الغرافيتي ، وورشة الخط العربي، وورشة الزخرفة الإسلامية ، وورشة الطباعة،وورشة بناء اللوحة التشكيلية ، وورشة فن الخزف للخزّاف.وتأتي الأيام الثقافية في المدينة المنورة في سياق اهتمام الهيئة العامة للثقافة بالمواهب المحلية الشابة وتمكينها من الوصول للجمهور، إضافة إلى تعزيز حضور الفعل الثقافي في مختلف مناطق المملكة وتوفير منتجات ثقافية راقية لجميع أفراد المجتمع.//انتهى//02:42ت م