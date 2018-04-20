الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :المملكة من محاربة التطرّف إلى ريادة الوئام العالمينائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد القحطاني«الداخلية»: تحديد هوية المتورطين في حادثة إطلاق نار على نقطة تفتيش في عسيرالعثيمين يرحب باستضافة المملكة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب"الشؤون الإسلامية" تفتتح الملحقية الدينية بسفارة المملكة في نيروبيقناة سلوى.. صفعة استراتيجية لنظام الحمدينسجن وإسقاط الجنسية عن 24 إرهابياً في البحرينالعراق يقصف مواقع لتنظيم داعش داخل سوريةزلزال يضرب مفاعل «بوشهر».. وخبير: 7.3 تهدد بـ«تشرنوبل جديدة»صحـوة مفاجئـة لـ«داعـش» شـرق سـوريـةالأزمة الكورية.. النهاية السعيدة تقترب// يتبع //06:03 ت م 03:03جمت