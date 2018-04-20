الصحف السعودية
الجمعة 1439/8/4 هـ الموافق 2018/04/20 م واس
الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
المملكة من محاربة التطرّف إلى ريادة الوئام العالمي
نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد القحطاني
«الداخلية»: تحديد هوية المتورطين في حادثة إطلاق نار على نقطة تفتيش في عسير
العثيمين يرحب باستضافة المملكة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب
"الشؤون الإسلامية" تفتتح الملحقية الدينية بسفارة المملكة في نيروبي
قناة سلوى.. صفعة استراتيجية لنظام الحمدين
سجن وإسقاط الجنسية عن 24 إرهابياً في البحرين
العراق يقصف مواقع لتنظيم داعش داخل سورية
زلزال يضرب مفاعل «بوشهر».. وخبير: 7.3 تهدد بـ«تشرنوبل جديدة»
صحـوة مفاجئـة لـ«داعـش» شـرق سـوريـة
الأزمة الكورية.. النهاية السعيدة تقترب
// يتبع //
06:03 ت م 03:03جمت