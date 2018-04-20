الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول امطار رعدية على مرتفعات جازان، نجران, عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى مناطق الرياض ،القصيم ،حفر الباطن وحائل تسبق برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الافقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية, الجوف والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة الى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:03ت م