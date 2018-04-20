وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الفكر المستنير ) : الإرهاب آفة العصر دون منازع، وبسببه أصبح الأمن هاجساً ليس مرتبطاً بدولة معينة دون أخرى أو حتى بقارة دون أخرى، فلم تسلم أي قارة من قارات العالم من الإرهاب مهما اختلفت دوافعه وأسبابه.المملكة من أوائل الدول التي كافحت الإرهاب بعد أن حاول ضرب أمنها واستقرارها وتنميتها ولحمتها الوطنية متغلفاً بغلاف الدين، والدين منه بريء كل البراءة، فديننا الإسلامي الوسطي الحنيف ينبذ الإرهاب أياً كان مصدره ودوافعه وأهدافه، فنص الآية الكريمة (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)، فشرع الله سبحانه وتعالى الحفاظ على النفس البشرية دون تحديد دينها أو عرقها، فالأساس هو الحفاظ على النفس البشرية وحمايتها من كل ما يفسد عليها أمنها واستقرارها، وهو ذات الأمر الذي تدعو إليه الأديان السماوية.وتابعت : المملكة من أوائل الدول التي دعت وأسست للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؛ لمعرفتها أن الأديان السماوية كلها جاءت لتهذب النفس البشرية، وترعى حقوقها ومصالحها ضمن منظومة من التشريعات التي سنها المولى عز وجل ليصلح عليها أمر البشرية فالآية الكريمة تقول: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)، فالتقارب بين الأمم والشعوب هو الأصل في التعاملات الإنسانية، والتباعد بينها إنما جاء لأهواء رأت في التنافر تحقيق مصالحها الضيقة، فكان التباعد بين الأمم وكان التنافر والاتهامات المتبادلة التي زرعت الشك والريبة في نفوس البشر من الآخر.المملكة تقود الفكر المستنير الذي يجب على دول العالم أن تقتدي به في جعل الحوار هو أساس التعامل؛ ليؤدي إلى أفضل النتائج الممكنة في التعايش السلمي بين شعوب الأرض.// يتبع //06:03 ت م 03:03جمت