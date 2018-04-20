وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( هرطقات الملالي الجوفاء ) قائلة : تواصل السلطات الإيرانية إطلاق التصريحات المتغطرسة في وصف إمكاناتها العسكرية المغلفة بمبالغات مفرطة لدرجة تثير الشفقة والضحك، وكان آخرها التصريحات التي أطلقها مستشار قائد الجيش الإيراني رضا طوسي، بأن السعودية لن تصمد أمام قدرات إيران العسكرية 48 ساعة، وهو ما لا ينعكس مع واقع الآلة العسكرية الإيرانية المتهالكة في ظل المعطيات الميدانية للقوات الإيرانية الغارقة في الوحل السوري، والإمدادات البدائية التي تزود بها المليشيات الإيرانية والتابعة لها في أرجاء المنطقة.وتابعت : وهذه التصريحات الجوفاء لاتوازي القدرات العسكرية المتهالكة والمكشوفة للجيش الإيراني، ولا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية المتردية في الداخل الإيراني، إذ بلغت البطالة معدلات قياسية ما بين 45% إلى 60% في عدد كبير من المحافظات الإيرانية بحسب دراسات موثقة، هذا عدا التقديرات الإيرانية الرسمية التي تظهر أن مابين 10 و12 مليون شخص في إيران يعيشون تحت خط الفقر المطلق، ولا يجدون ما يسد حاجاتهم الأساسية، وهو جزء يسير من الوضاع الداخلي المتدهور على جميع المستويات والأصعدة.// انتهى //06:03 ت م 03:03جمت