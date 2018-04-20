إسلام آباد 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي إلى بريطانيا لحضور اجتماع رؤساء حكومات دول منظمة الكومنولث البريطانية في لندن.وسلطت الضوء على الأوضاع في فلسطين، ومطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية للمتظاهرين الفلسطينيين وتأمين الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة.واهتمت بتجديد باكستان إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا، وتأكيدها بمساندة جهود الحكومة الأفغانية لدعم السلام في أفغانستان.وأشارت إلى قلق باكستان إزاء التهديدات الصادرة من الجانب الهندي، ومطالبتها من المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الهند لمنعها من تصعيد التوتر العسكري في المنطقة.واهتمت باتفاق باكستان وبولندا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والدفاعية والعسكرية.وتطرقت إلى تقليص باكستان اعتمادها على الأسلحة الأمريكية وسعيها على الاكتفاء الذاتي في مجال التصنيع الحربي والتعاون مع الصين وروسيا في هذا المجال.وحذرت من قفز الديون الخارجية لباكستان إلى حد خطير مقارنة بحجم الاقتصاد بشكل يُنذر بإقبال باكستان على أزمة اقتصادية صعبة.وعرجت إلى اتفاق باكستان وأوزباكستان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل زعيم بارز بحركة طالبان خلال معارك مع قوات الأمن الأفغانية في إقليم لوجار بوسط أفغانستان.// انتهى //07:43ت م