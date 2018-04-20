نيويورك 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسدعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك إلى حماية المتظاهرين الفلسطينيين والتمويل العاجل لتلبية الاحتياجات الحرجة التي نجمت عن الارتفاع الهائل في عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة منذ 30 مارس 2018م.وطالب منسق الشؤون الإنسانية في بيان صحفي اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى أقصى درجات ضبط النفس.وذكر البيان أن الشركاء في المجال الإنساني يحتاجون بشكل عاجل إلى 5.3 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية والنفسية والحماية في غزة، حيث ستمكن هذه الأموال من نشر فرق طبية متخصصة لإجراء عمليات جراحية معقدة لإنقاذ الأرواح، والسماح لبنوك الدم بزيادة قدرتها على التعامل مع ارتفاع حجم الإصابات، وتوفير الأدوية.وقال ماكغولدريك :" إنه ليس لدى مقدّمي الخدمات الأساسيين في غزة ببساطة القدرة حاليًا على التأقلم مع الوضع الراهن"، مشيرًا إلى استعداد المجتمع الإنساني لدعم دولة فلسطين في تلبية الاحتياجات الصحية الهائلة لسكان غزة، وضمان توفير الحماية الحيوية والدعم النفسي.// انتهى //07:43ت م