طوكيو 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 95ر30 نقطة، أو ما يعادل 14ر0% ، ليصل إلى 13ر22222 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 26ر4 نقطة، أو ما يعادل 24ر0% ، ليصل إلى 44ر1754 نقطة.// انتهى //07:44ت م