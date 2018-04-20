اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الجمعة 1439/8/4 هـ الموافق 2018/04/20 م واس
طوكيو 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واس
أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.
وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 95ر30 نقطة، أو ما يعادل 14ر0% ، ليصل إلى 13ر22222 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 26ر4 نقطة، أو ما يعادل 24ر0% ، ليصل إلى 44ر1754 نقطة.
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