نيويورك 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 18ر83 نقطة ، أو 34ر0% ، ليصل إلى 89ر24664 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 51ر15 نقطة ، أو 57ر0% ، ليصل إلى 13ر2693 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التقنية 18ر57 نقطة ، أو 78ر0% ، ليصل إلى 06ر7238 نقطة.// انتهى //07:45ت م