اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
الجمعة 1439/8/4 هـ الموافق 2018/04/20 م واس
نيويورك 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 18ر83 نقطة ، أو 34ر0% ، ليصل إلى 89ر24664 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 51ر15 نقطة ، أو 57ر0% ، ليصل إلى 13ر2693 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التقنية 18ر57 نقطة ، أو 78ر0% ، ليصل إلى 06ر7238 نقطة.
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