الدمام 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسنفذت بلدية محافظة رأس تنورة خلال شهر رجب الماضي 36 جولة تفتيشية ورقابية على 415 محلا لبيع المواد الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة ضمن الخطة الزمنية لتغطية أحياء نطاق البلدية بمشاركة إدارات إدارة الرقابة الشاملة بالبلدية، للتأكد من التزام تلك المحلات بالأنظمة واستيفاء الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية المعروضة وسلامة العاملين وطرق العرض .وأسفرت هذه الجولات عن تحرير 35 مخالفة وإنذار، وإغلاق 5 محلات، ومصادرة 60 كيلوجراماً من المواد الغذائية، فيما طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وتحصيل الغرامات المترتبة عليها .وتمثلت المخالفات في وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم وضع تاريخ مدة الصلاحية وسوء حفظ المواد الغذائية وعدم وجود رخصة للمحل وعدم وجود شهادة صحية لعدد من العاملين ووجود لحوم مجهولة المصدر ووجود خضار تظهر عليها علامات التلف والفساد، بالإضافة إلى إعادة تجميد الدجاج وذلك مخالفا لاشتراطات حفظ المواد الغذائية حيث تم مصادرة جميع المواد التي تظهر عليها علامات التلف والفساد، وتم تطبيق النظام بحقهم حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية .كما أصدرت البلدية خلال تلك الفترة 21 رخصة، وجددت 63 رخصة، والغت 30 رخصة، اضافة الى 83 شهادة صحية لعمال الاغذية، فيما بلغت عدد الذبائح الوارد للمسلخ 1877 ذبيحة تنوعت في الابل والبقر والضأن، كما بلغ عدد الاعدامات الجزئية 350 من الضأن، و 68 من الماعز، أما ما يخص مكافحة الحشرات والقوارض فقد تم استهلاك 20 لتر مبيد سائل، و 23 كيلو بودرة، و 18 كيلو سموم.// انتهى //08:32ت م