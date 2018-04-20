بريدة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسقدمت كلية طب الأسنان بجامعة القصيم خلال العام 2017 م، خدمات علاجية لـ 9492 مريضا، منهم 6250 مريضا تم تقديم العلاج لهم بمركز طب الأسنان التعليمي بالجامعة، و 746 طالبا تم تقديم الخدمات العلاجية لهم أثناء الزيارات الميدانية لمدارس المنطقة في إطار برنامج "سليم"، .كما قدمت الخدمة العلاجية لـ 2496 مريضا عبر قوافل طب الأسنان التطوعية بالمناطق النائية بالمنطقة، في إطار سعي الكلية لخدمة مجتمع المنطقة، وتقديم خدمات علاجية مميزة في مجال طب الأسنان.وبلغ عدد الزيارات العلاجية بمركز طب الأسنان التعليمي خلال عام 2017م 24815 زيارة في شتى تخصصات طب الأسنان ما بين الكشف والتشخيص، و جراحات الأسنان، وعلاج اللثة، والحشو، وعلاج الجذور، وتركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة، كما تم عمل 30040 أشعة أسنان ما بين أشعة مقطعية ورقمية بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى عمل 606 اطقم أسنان متحرك جزئي وكامل، و 2094 تركيبة أسنان ثابتة من أحدث الخامات المتوفرة عالمياً .وبين عميد كلية طب الأسنان الدكتور ظافر الأسمري، أن الكلية بالرغم من كونها مؤسسة تعليمية، إلا أنها تقدم تلك الخدمات من قبل طلاب وطالبات الكلية في إطار تحقيق رسالتها لتخريج أطباء ذوي كفاءة عالية علمياً ومهنياً و بحثياً، ملتزمين بتطوير المهنة وتقديم خدمات علاجية وتوعوية وفق أعلى معايير الجودة تلبيةً لاحتياجات سوق العمل والمجتمع المحلي.// انتهى //09:24ت م