بيروت 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، أن نهوض بلاده من جديد، لن يتم إلا مع اصلاحات اقتصادية ومالية واجتماعية تهدف إلى مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تجديد دم المجلس النيابي نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة وتشكيل حكومة جديدة من شأنهما أن يوطدا هذا التوجه .وتناقلت الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية مبرزة القصف العنيف الذي شنته قوات نظام الأسد أمس، على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين والأحياء المتاخمة له، جنوب دمشق، وخلّف المزيد من الخسائر في الممتلكات والأرواح، حسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأوردت نبأ تمكن قوات الجيش اليمني الموالية للشرعية أمس، من انتزاع مواقع عسكرية جديدة، من براثن الانقلابيين الحوثيين، في محافظة تعز جنوب صنعاء.كما واكبت الجولة التي يقوم بها المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بين عواصم إقليمية ودولية لبحث سبل استئناف المفاوضات الرامية لحل الأزمة السورية في جنيف.وتطرقت إلى حملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلية أمس، وطالت 19 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.وتناولت تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية أمس، أن نظام الأسد لا يزال يملك القدرة على شن هجمات كيماوية محدودة في المستقبل.وأشارت إلى أن أوروبا استقبلت نصف مليون لاجئ العام الماضي وفق بيان صدر عن مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس.ولفتت صحف لبنان إلى افتتاح ملكة بريطانية اليزابيث الثانية في قصر بكنغهام أمس، قمة رؤساء دول مجموعة الكومونويلث.// انتهى //10:45ت م