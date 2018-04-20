القاهرة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن الإرهاب يعد من أخطر التحديات التي تواجه العالم، مؤكداً أن بلاده تحارب تلك الظاهرة دفاعاً عن الوطن والمنطقة العربية والعالم بأسره.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحي، مع نظيره اليوناني بانوس كامينموس، وتناولت سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.وركزت على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية.ونشرت مطالبة وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، بضرورة استئناف المحادثات لإنهاء الأزمة السورية التي خلفت نحو 400 ألف قتيل وملايين النازحين.وعرجت على تطورات الأوضاع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى الضربات الجوية التي شنها سلاح الجو العراقي ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي على الحدود السورية.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن القرار الذي أصدره الرئيس السوداني عمر البشير، بإعفاء وزير الخارجية إبراهيم غندور من منصبه.// انتهى //10:45ت م