القدس المحتلة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على الأهالي، وأصابت مسن بقنبلة صوتية بأطرافه السفلية، واعتقلت طفلين.وقال مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، الليلة الماضية عدة أحياء بلدة سلوان، وأغلقت بعض الشوارع ومفترقات الطرق، ونصبت الحواجز العسكرية والشرطية، وداهمت عدة منازل سكنية خاصة في حي البستان، وحي بطن الهوى، والحارة الوسطى وأصابت مسن واعتقلت طفلين بعد دهم منازلهم وتفتيشها.// انتهى //10:46ت م