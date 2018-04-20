كاتماندو 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسانزلقت طائرة تابعة لشركة طيران ماليزية على المدرج أثناء إقلاعها من نيبال، مما أجبر شركة الطيران على تأجيل الرحلة.وأوضح المتحدث باسم مطار تريبهوفان النيبالي الدولي بريم ناث ثاكور اليوم أن طائرة ماليزية تقل 139 شخصًا، كانت في طريقها إلى كوالالمبور انحرفت أثناء إقلاعها لمسافة 100 قدم عن المدرج, ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات مبيناً أن الرحلات الجوية الدولية استؤنفت بعد تحريك الطائرة.// انتهى //11:00ت م