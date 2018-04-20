القاهرة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسبلغت مكاسب البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 8ر3 مليارات جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 4ر981 مليار جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فزاد مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 94ر0 % ليبلغ مستوى 17781 نقطة، وارتفع مؤشر /إيجي اكس 100/ بنحو 46ر0 % ليبلغ مستوى 2273 نقطة، فيما تراجع مؤشر إيجي اكس 70/ بنحو 06ر0 % ليبلغ مستوى867 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات ارتفعت لتبلغ نحو 2ر9 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 373ر1 مليون ورقة منفذة على 151 ألف عملية.ونوه بأن تعاملات المصريين استحوذت على 86ر64 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 73ر23 %، والعرب على 41ر11 %، بعد استبعاد الصفقات.وأفاد التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 31ر190 مليون جنيه، لافتاً إلى أن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 17ر124 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 80ر47 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 20ر52 %، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 29ر27 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو862ر1 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 640ر1 مليون سند.// انتهى //11:20ت م