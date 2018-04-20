جيزان 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسأنهى مكتب التعليم بوسط جازان للبنات التابع الإدارة العامة للتعليم بجازان مساء أمس , الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية في 50% من المدارس التابعة للمكتب.وأفادت المشرفة على الاختبارات منسقة برنامج تطوير مهارات التربويين بتعليم جازان عائشة بنت عبدالله القحطاني, أن الاختبار يهدف الى قياس مستوى الطالبات في مواد اللغة العربية والعلوم والرياضيات في المراحل الدراسية الثلاث.وابانت أن الاختبارات تمت في المدارس بحسب الخطط المعدة لها وسط دعم ومساندة من المكتب وتزويدهم بالاسئلة والمتابعة أول بأول.// انتهى//11:32ت م