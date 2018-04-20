تونس 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسسجلت الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال الأشهر الأربعة الماضية ارتفاعاً بنسبة 25.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017م ، لتصل إلى 565.4 مليون دينار حوالي 235.88 مليون دولار.وعزت بيانات إحصائية صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية ، هذه النتائج إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة بنسبة 45.2% وقطاع الخدمات بنسبة 76.2 % ، فضلاً عن تطور الاستثمارات في قطاع الطاقة بنسبة 2.1 في المائة .// انتهى //11:38ت م