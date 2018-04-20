جدة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسبدأت اليوم بمدينة جدة، أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، بمشاركة وزراء الطاقة والبترول في المملكة العربية السعودية ، والعراق ، والكويت ، والامارات ، وكازخستان ، وعُمان ، وروسيا ، وفنزويلا ، وليبيا، والجزائر، بالإضافة إلى نيجيريا، وأذربيجان ، وبروناي ، ومنظمة أوبك .واستعرض الاجتماع تطورات أسواق النفط ومستويات إنتاج الدول المشاركة ، وعمل اللجنة ونتائج قراراتها التي أُصدرت في الاجتماعات السابقة ، وتطورات قوى العرض والطلب على السوق البترولية ، ومناقشة أثر ارتفاع أسعار النفط والتي وصلت لأعلى مستوى لها منذ العام 2014م ، ومدى التزام المنتجين بتطبيق اتفاق خفض الانتاج والمعايير المتعلقة بتقييم مستوى الإنتاج والعوامل التي تحد من تأثير الإنفاق .كما بحث المجتمعون العديد من القضايا بما في ذلك الوضع الحالي لسوق النفط والمساعدة على اعادة توازن السوق ، وجهود منظمة أوبك والمستقلين في خفض المعروض النفطي العالمي الالتزام بخفض حصص الانتاج .يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك والدول خارج أوبك تعقد اجتماعها كل شهرين برئاسة المملكة ، لبحث مدى التزام الدول بالاتفاق ، وتضم كلا من الكويت ، وفنزويلا ، والجزائر ، والسعودية ، وروسيا ، وسلطنة عمان.// انتهى //12:31ت م