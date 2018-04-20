بريدة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسشهدت الدورات التدريبية التي عُقدت بجامعة القصيم، ضمن فعاليات يوم المهنة العاشر الذي نظم يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بمقر الجامعة ، إقبالًا لافتا من الزوار والطلبة، حيث استفاد منها أكثر من 300 مشاركاً ومشاركة ، حيث تم تخصيص الفترة الصباحية لاستقبال الطلاب الباحثين عن عمل، فيما خصصت الفترة المسائية لاستقبال الخريجات والعوائل .وهدفت الجامعة من خلال تلك الفعاليات إلى تأهيل الخريجين والخريجات للحصول على فرصة عمل مناسبة، وتسهيل تواصلهم مع الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودي، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة في القطاع الخاص للشباب العصامي.// انتهى //12:34ت م