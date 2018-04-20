رام الله 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات أن تصميم الإدارة الأميركية على نقل سفارتها من تل أبيت إلى القدس يعكس حقيقة تصميمها على تدمير عملية السلام وخيار الدولتين.وأشارت إلى، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤسسة "إيليا للإعلام الشبابي"، الواقعة في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، بموجب قرار صادر عن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.وسلطت الضوء على اقتحام العشرات من المستوطنين اليهود بزيهم التلمودي، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.وأولت اهتمامًا بتأكيدات محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية، وتستهدف الطفل الفلسطيني بمختلف مراحله العمرية.وأوردت أقوال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن سلطات الاحتلال تستغل كل مناسبة دينية أو سياسية لمضاعفة عدوانها المتواصل وإجراءاتها القمعية والاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، بهدف شل حياة المواطنين الفلسطينيين وحركتهم وتقويض مرتكزات اقتصادهم الوطني ومقومات صمودهم وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم.وتحدثت عن تأكيدات الحكومة الاردنية ، موقفها الرافض لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعتبرته قرارا باطلا منعدم الاثر قانوناً.// انتهى //12:37ت م