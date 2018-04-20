الخرطوم 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على القرار الذي أصدره الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، أمس بإقالة وزير الخارجية، بروفسير إبراهيم غندور من منصبه.وعرجت على إقرار مجلس الوزراء السوداني أمس محاكمة المتمردين وحاملي السلاح أمام المحاكم العسكرية، مسقطًا بذلك التعديل الذي اقترحته وزارة العدل.ونقلت عن وزارة الخارجية الأميركية أنها ستركز على المطالبة بمزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان والحرية الدينية في المرحلة الثانية من الحوار مع السودان لتطبيع العلاقات.ولفتت الانتباه إلى تنفيذ القوة الجوية العراقية أمس، ضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية.وأشارت إلى منح دول الاتحاد الأوروبي حق الحماية (اللجوء) لنحو 540 ألف طالب لجوء خلال 2017 في الجمعية الوطنية أمسوتحدث الصحف السودانية أن البرلمان الكوبي انتخب ميجيل دياز-كانيل الرجل الثاني في النظام الشيوعي رئيساً للبلاد خلفاً للرئيس المنتهية ولايته راؤول كاسترو.// انتهى //12:37ت م