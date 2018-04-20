الرباط 4 شعبان 1439 ه موافق 20 ابريل 2018 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بموضوع انطلاق المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من أجل إبرام اتفاق جديد في مجال الصيد البحري.وتابعت التطورات المتعلقة بالملف السوري و ركزت على الجدل الدائر حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له بلدة دوما بالغوطة الشرقية، كما اشارت إلى اتهامات واشنطن للنظام بتاخير وصول فريق المحققين الى مواقع بدوما.واهتمت بالاستعدادات الجارية بلبنان للانتخابات البرلمانية التي تجري بعد حوالي ثلاثة اسابيع ،مشيرة إلى أن البلد يغرق في حمى السباق الانتخابي ، و يعيش عل وقع تحالفات غير مألوفة بين القوى السياسية.وتطرقت الصحف إلى انطلاق المناورات العسكرية "الاسد المتاهب" بين الجيشين الأردني و الأمريكي على أراضي الأردن التي تجري للعام الثامن على التوالي.وتابعت الصحف المغربية التقارير حول القمة غير المسبوقة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي و زعيم كوريا الشمالية، مبرزة تحذيرات الرئيس ترامب من إمكانية انسحابه من القمة إذا رأى أنها لن تكون مثمرة.// انتهى //12:37ت م