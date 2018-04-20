تونس 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على الوضع الداخلي للبلاد مشيرة إلى جلسات النقاش الدائرة بين لجنة الوساطة البرلمانية والأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ووزير التربية حاتم بن سالم في محاولة لإنهاء التشنج الحاصل بين وزارة التعليم واتحاد الشغل.وتناولت في الشأن الليبي إعلان وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة شرقي ليبيا القبض على مشتبه بهم في محاولة اغتيال الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان القوات المدعومة من مجلس النواب التي يقودها خليفة حفتر.وتوقفت عند تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مشيرة إلى اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية.وأخبرت عن مقتل 30 من ميليشيات الحوثي اليمنية في سلسلة من غارات لطائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت مواقع المتمردين في تعز جنوبي البلاد.وتحدثت عن توجيه سلاح الجو العراقي ضربات جوية ضد مواقع تنظيم " داعش" الإرهابي على الحدود السورية.وأشارت صحف تونس إلى ما تشهده فرنسا من إضرابات في عدد من القطاعات احتجاجاً على الإصلاحات الاقتصادية التي يريد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تطبيقها.// انتهى //12:38ت م