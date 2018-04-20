خان يونس 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واساستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنيران أسلحتها اليوم عدد من الفلسطينيين في مخيم العودة شرق خانيونس، حيث أصابت شاب فلسطيني بالرصاص الحي.وأفادت مصادر محلية في خان يونس، أن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مخيم العودة شرق خانيونس ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه، نقل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.وفي نفس السياق ألقت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" منشورات فوق مخيمات العودة الخمسة تحذر فيها المتظاهرين من الاقتراب من السياج الأمني أو حمل السلاح.// انتهى //12:38ت م