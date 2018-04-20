الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسغادر الرياض اليوم رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان نيافة الكاردينال جان لويس توران والوفد المرافق له .وكان في وداعهم بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى .// انتهى //13:01ت م