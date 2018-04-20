المكلا 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسأعرب وزير الصحة اليمني الأسبق ،مدير مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب الدكتور عبد الناصر علي منيباري، عن شكره للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من دعم لأشقائها في الجمهورية اليمنية ومن ذلك تأمين كادر طبي لمعالجة الحالات المرضية المتزايدة بأمراض القلب.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذا الدعم الطبي جاء سريعًا نظرًا للحاجة الملحة وتزايد الحالات المرضية وصعوبتها،حيث جرى بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة عن طريق وزارة الصحة اليمنية،تأمين كادر طبي سعودي متخصص من منظمة البلسم الدولية في جراحة القلب ومعالجة القساطر التشخيصية والعلاجية ،مدعوم بطاقم في مجالي التخدير والتروية القلبية.وبين الدكتور منيباري ،أنه منذ وصول الكادر الطبي لمنظمة البلسم يوم الأحد الماضي، أجريت العديد من العمليات التي تكللت بالنجاح ولله الحمد، مجزيًا الشكر لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة على توفير الدعم اللوجستي للكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية المتمثل في نقلهم وتأمين وصولهم إلى اليمن، كذلك في نقل المعدات الطبية اللازمة التي يحتاجها المركز.// انتهى //13:03ت م