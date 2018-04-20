جنيف 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي في جنيف اليوم ،الأمين العام للمنظمة الدوليه للحماية المدنيه والدفاع المدني الدكتور فلاديمير كوفشينوف.وأبرز الغامدي جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإنسانية وكذلك ما قدمه المركز من مشروعات إغاثية وإنسانية خلال ثلاث سنوات منذ إنشائه حيث نفذ 367 مشروعًا إنسانيًا في 40 دولة بأربع قارات حول العالم حظي اليمن بالنصيب الأوفر منها عبر تنفيذ 217 مشروعاً في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء.وبين الدكتور عقيل أن المركز اهتم بالفئة الأكثر ضعفًا في مشروعاته وهم الأطفال والأمهات خاصة في اليمن حيث قدم لهم برامج نوعية ومميزة في مجالات عديدة كالحماية والتغذية مشيرًا إلى أن المركز قدم برنامجًا نوعيًا لتأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية وزجت بهم في الصراع المسلح موضحًا كيف احتواهم المركز وعمل على دمجهم بالمجتمع.وبحثا خلال الاجتماع سبل التعاون والتنسيق المشترك بين المركز والمنظمة لتطوير العلاقات الثنائية وبناء قاعدة متينة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الجانبين في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والدفاع المدني.من جهته أبدى الدكتور فلاديمير رغبة المنظمة حيال التعاون مع المركز في برامج ومشروعات الحماية في الدول المستفيدة وتدريب وبناء قدرات المنظمات والأفراد في تلك الدول.// انتهى //13:20ت م