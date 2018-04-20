وادي الدواسر 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واساختتمت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، يوم أمس مشاركتها في الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية ، التي نفذتها إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم ، واستضافتها إدارة تعليم محافظة بيشة ، حيث تلقى المشاركين 38 ساعة تدريبية ما بين نظرية وعملية عن مسئوليات وواجبات ودور قائد الوحدة الكشفية، وطرق ووسائل تدريب الفتية، ومفهوم وأنماط ونظريات القيادة ، وجلسات في مفهوم التخطيط وصفات الخطة الجيدة ، بالإضافة إلى المناهج الكشفية، والكشفية والمجتمع ، وإعداد البحوث النظرية ، وتنمية الموارد ، وتنفيذ رحلة خلوية لمسافة 6 كيلومترات الى جبل الصايرة، تعرف خلالها الدارسون على الملاحة البرية والعلامات السرية ورسم الخرائط والتقديرات والاتجاهات والرسائل المشفرة .وأكد رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم أهمية هذه الدراسة في تنمية مهارات المتدربين لقيادة الوحدات الكشفية والتأهل للتأهيل المتقدم .// انتهى //13:21ت م