عام / كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في بيشة
الجمعة 1439/8/4 هـ الموافق 2018/04/20 م واس
وادي الدواسر 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واس
اختتمت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، يوم أمس مشاركتها في الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية ، التي نفذتها إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم ، واستضافتها إدارة تعليم محافظة بيشة ، حيث تلقى المشاركين 38 ساعة تدريبية ما بين نظرية وعملية عن مسئوليات وواجبات ودور قائد الوحدة الكشفية، وطرق ووسائل تدريب الفتية، ومفهوم وأنماط ونظريات القيادة ، وجلسات في مفهوم التخطيط وصفات الخطة الجيدة ، بالإضافة إلى المناهج الكشفية، والكشفية والمجتمع ، وإعداد البحوث النظرية ، وتنمية الموارد ، وتنفيذ رحلة خلوية لمسافة 6 كيلومترات الى جبل الصايرة، تعرف خلالها الدارسون على الملاحة البرية والعلامات السرية ورسم الخرائط والتقديرات والاتجاهات والرسائل المشفرة .
وأكد رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم أهمية هذه الدراسة في تنمية مهارات المتدربين لقيادة الوحدات الكشفية والتأهل للتأهيل المتقدم .
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13:21ت م