إقليم الخروب- لبنان 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع مساعدات إنسانية متنوعة اشتملت على حقائب ولادة وحقائب مستلزمات شخصية وبطانيات أطفال على اللاجئات السوريات المنومات في مستشفى عثمان والمستشفى المركزي في بلدة كترمايا بإقليم الخروب في لبنان.ويأتي هذا التوزيع في إطار المساعدات التي يقدمها المركز للنازحين السوريين واللاجئين منهم في دول الجوار.// انتهى //13:23ت م