جدة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسدشن المدير العام لفرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقيه أمس معرض "حياتنا قدوة" المشتمل على 50 صورة جمالية فوتوغرافية ملتقطة من عدسات الفنانين الفوتوغرافيين والمعبرة عن البيئة الحياة الاجتماعية بالمملكة وذلك ضمن مشاركة الفرع في مشروع "كيف نكون قدوة" الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .وأوضح بافقيه عقب تدشينه المعرض أن فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة دؤب على المشاركة في ملتقى مكة الثقافي من خلال تسيير قافلة الملتقى على الواجهة البحرية الجديدة في جدة ضمن 58 جهة حكومية وأهلية تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين مشيرا إلى أن المعرض يعد ضمن منظومة هذه المشاركات الثقافية حيث يوثق المضامين والقيم والسلوكيات الأخلاقية المعبرة عن الجوانب الايجابية في الحياة بعفوية وإنسانية .وبين أن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام ويقام بالياسمين مول بمحافظة جدة يفتح مجال التنافس لمختلف شرائح المجتمع في إبراز السلوكيات الجميلة والمعبرة من خلال التصوير الفوتوغرافي كمبادرة للوزارة في ملتقى مكة الثقافي لاكتشاف المبدعين وصقل قدراتهم ليكونوا قدوة لغيرهم منوهاً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل لمبادرات الوزارة في هذا الملتقى وهي "إقرأ ، حياتنا قدوة ، قصة أطفال بعيون ملهم" ومتابعة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد مما يؤكد غرس ثقافة السلوك والانتماء الوطني من خلال إعداد نموذج القدوة لدى المواطن والمقيم.وأشاد بمشروع " كيف نكون قدوة" الذي يحقق الرؤية التنموية للمنطقة في الارتقاء بتنمية الإنسان ثقافياً وفكرياً ويندرج ضمن مبادرات ملتقى مكَّة الثقافي التي تنسجم مع الرؤية الشاملة لمنطقة مكَّة المكرَّمة ودعم الجهود التنموية في المنطقة بمختلف محافظاتها .// انتهى //13:33ت م