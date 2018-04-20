المخا- تعز 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3500 كرتون من التمور في قرى عزلة الجمعة بمديرية المخا بمحافظة تعز ، يستفيد منها 21000 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة من التمور والبالغ 1000 طن، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها .//انتهى//13:36ت م