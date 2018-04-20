نجران 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسيقام بميدان الهجن بمنطقة نجران، غداً حفل سباقه الصيفي التاسع ضمن سباقات الهجن للموسم الحالي .وأوضح مدير الميدان حسين بن سالم آل صبيح، أن السباق يتكون من 20 شوطاً، خصصت ستة أشواط للمشتركات "تأهيل"، ومسافتها كيلو و500 متر، فيما خصصت أربعة أشواط مشتركات "بدون تأهيل"، ومسافتها كيلو 500متر،كما خصصت أربعة أشواط مشتركات "تأهيل ومسافتها كيلو 200 متر، وشوطين مشتركات "بدون تأهيل" ومسافتهما كيلو 200 متر، وأربعة أشواط "صعوب"، ومسافتها كيلو 200متر.//انتهى//13:56ت م