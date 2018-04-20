بريدة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسيقدم ملتقى ( بيبان القصيم ) الذي تقام فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة ، العديد من الافكار الابداعية للشباب والفتيات ، الذي تقدمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( منشآت ) راسماً لهم ابعاد اوسع للإبداع والتألّق في مجالات الأفكار التجارية، وريادة الأعمال .ويستقبل 30 مدرباً ومرشداً في باب الرحلة 360 مستفيد خلال ثلاثة أيام بواقع 120 شخص من الشباب والفتيات يومياً ، لتوليد الأفكار و تلقي التدريب والإرشاد .يذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تسعى إلى تأهيل الشباب من الجنسين وتقديمهم إلى سوق العمل على أسس مهنيّة تجارية سليمة مكتملة الأركان تتيح لهم البقاء والديمومة .// انتهى //14:00ت م