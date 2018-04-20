عام / ملتقى ( بيبان القصيم ) يقدم للشباب والفتيات افكار ابداعية متنوعة
الجمعة 1439/8/4 هـ الموافق 2018/04/20 م واس
بريدة 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واس
يقدم ملتقى ( بيبان القصيم ) الذي تقام فعالياته بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة ، العديد من الافكار الابداعية للشباب والفتيات ، الذي تقدمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( منشآت ) راسماً لهم ابعاد اوسع للإبداع والتألّق في مجالات الأفكار التجارية، وريادة الأعمال .
ويستقبل 30 مدرباً ومرشداً في باب الرحلة 360 مستفيد خلال ثلاثة أيام بواقع 120 شخص من الشباب والفتيات يومياً ، لتوليد الأفكار و تلقي التدريب والإرشاد .
يذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تسعى إلى تأهيل الشباب من الجنسين وتقديمهم إلى سوق العمل على أسس مهنيّة تجارية سليمة مكتملة الأركان تتيح لهم البقاء والديمومة .
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14:00ت م