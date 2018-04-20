بروكسل 4 شعبان 1439ه الموافق 20ابريل 2018 م واسأكدت منظمة أطباء بلا حدود أنه منذ 1 أبريل الجاري، أصيب ما يقارب من 500 فلسطيني بجراح بالغة خلال "مسيرة العودة" في غزة.وأفادت فرق المنظمة بتسجيل إصابات بشدة غير عادية ، معقدة للغاية لعلاجها التي ستترك عواقب وخيمة على غالبية المصابين" مبينة أنه بالنسبة للغالبية من الجرحى معظمهم من الرجال.وأوضحت رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في فلسطين ماري إليزابيث إنجرس أن المرضى يجب أن يخضعوا لعمليات جراحية معقدة للغاية ، وسيكون للعديد منهم عواقب تستمر مدى الحياة مبينة أن البعض منهم عرضة لخطر البتر بسبب عدم توفر الرعاية الكافية في غزة.وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تعزيز أجهزتها في غزة، وزيادة عدد الأسرّة في عياداتها الثلاثة الموجودة في القطاع ، والافتتاح القادم للرابع ، وتوظيف وتدريب طاقم طبي إضافي. بالإضافة إلى إرسال فريقا من الجراحين للتعامل مع التدفق الهائل للجرحى.// انتهى //14:00ت م