لندن 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسعقدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي محادثات ثنائية مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ الذي يزور بريطانيا للمشاركة في فعاليات قمة رابطة دول الكومونويلث .وأوضح الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن المباحثات التي جرت أمس تناولت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:00ت م