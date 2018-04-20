سياسي / رئيسة الوزراء البريطانية تعقد مباحثات ثنائية مع نظيرها السنغافوري
الجمعة 1439/8/4 هـ الموافق 2018/04/20 م واس
لندن 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واس
عقدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي محادثات ثنائية مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ الذي يزور بريطانيا للمشاركة في فعاليات قمة رابطة دول الكومونويلث .
وأوضح الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن المباحثات التي جرت أمس تناولت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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