نجران 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واساختتم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق نجران,أمس ,دورة علمية بعنوان "المداخل العلمية في العلوم الشرعية" وذلك بجامع الأميرة العنود بحي تصلال.وتضمنت الدورة برامج مدخل علوم القرآن, وأصول الفقه, وعلوم الحديث, وعلوم العقيدة، وتأتي الدورة ضمن أنشطة وبرامج المكتب الدعوية خلال هذا العام .//انتهى //14:12ت م