لندن 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، على اجتماع قادة الكومنولث لمناقشة ما إذا كان أمير ويلز سيخلف والدته الملكة إليزابيث كرئيس للهيئة المكونة من 53 دولة.ونشرت تحذير وكالات رقابية في وايت هول أن مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتجاوز 39 مليار جنيه إسترليني.وأشارت إلى أن كوريا الشمالية على استعداد بالتخلي عن برنامجها النووي دون أن تطلب من القوات الأمريكية مغادرة شبه الجزيرة الكورية.ولفتت إلى قول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لن تعرض استضافة لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون.// انتهى //14:14ت م