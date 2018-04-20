الرس 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واستعد "فيضة الشامي" في جبال أمره , التي تقع جنوب غرب محافظة الرس, من أجمل المواقع الطبيعية التي تشتهر بخضرتها بعد هطول الأمطار الموسمية، وينمو فيها الأعشاب والزهور البرية التي تربو بعد هطول الأمطار.وشهدت "فيضة الشامي" خلال الفترة الماضية, زيارة عدد من المتنزهين وهواة الرحلات البرية للاستمتاع بالجلوس تحت ظلال أشجار الطلح البري الوارفة التي تنتشر قرب الشعاب ومجاري السيول.ويحيط بالفيضة, سياج حديدي يمنع دخول المركبات فيما يسمح بدخول الزوار، ويلفت نظر الزائر لوحة إرشادية تحمل أسم المكان " فيضة الشامي", الذي يقع وسط الجبال وعلى مقربه منه موقع يسميه الأهالي مصب شلال جبال أمره قرب بلدة الدحلة تنحدر منه مياه الأمطار عندما تكون غزيرة.// انتهى //14:37ت م