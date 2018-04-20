نجران 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران، ممثلة في لجنة التصوير الضوئي أمس، أمسية بعنوان "استعراض تجربة سينمائية"، وذلك في مقر الجمعية بحي العريسة .وتناولت الأمسية التي قدمها المخرج السينمائي فيصل العتيبي, العديد من المحاور منها تاريخ الأفلام الوثائقية، ومراحل إنتاج الفيلم الوثائقي، والتعريف بمدارس الفيلم الوثائقي، وأهم المشاكل التي تقابل صُناع ومخرجي الأفلام الوثائقية،وتأتي الأمسية, ضمن انشطة اللجنة لهذا العام.// انتهى //14:42ت م