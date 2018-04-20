الأحساء 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسكرم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد بن أحمد الفريدة أمس، 21 متدرباً بعد أن أتموا دورة في صناعة الفخار، التي أقامها مركز الإبداع الحرفي التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبدعم من البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، وذلك بمقر مركز الإبداع الحرفي.جاء ذلك خلال فعاليات مهرجان الأحساء المبدعة التي تنظمه أمانة الأحساء في مركز الإبداع بشراكة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.وأوضح الفريدة, أن سبب اختيار صناعة الفخار لإقامة أولى الدورات لكون هذه الحرفة تعد واحدة من أهم الحرف التي تتميز بها الأحساء، ولاعتمادها على الحس الجمالي القابل للتطوير، والجميع يرغب في رؤيتها بشكل متطور يتناسب مع العصر الحديث، وتقديم مخرجات فنية تلقى القبول لدى مختلف شرائح المجتمع ولدى السائح.وبين أن دورة صناعة الفخار استمرت لمدة أربعة أسابيع، لافتاً إلى أن المركز سيشهد قريباً إقامة دورات مماثلة في النقش على الخشب وخياطة البشوت، مؤكداً متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمثل هذه الدورات التي توفر فرص عمل للمواطنين وتحافظ على إرثنا الحضاري والثقافي, مشيداً بالشراكة الاستراتيجية والمتميزة بين أمانة الأحساء وهيئة السياحة .// انتهى //14:49ت م