عام / أكثر من 1200 طالب وطالبة يلتحقون باختبارات التسريع على مستوى المملكة
الجمعة 1439/8/4 هـ الموافق 2018/04/20 م واس
الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واس
يستعد أكثر من 1200 طالب وطالبة، أبدو تفوقا غير عادي, دخولهم مطلع الأسبوع القادم اختبارات التسريع للانتقال إلى صفوف دراسية أعلى، منهم 566 بنين و 645 بنات من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم في وقت سابق، وتأكيدها على إدارتها التعليمية بالإشراف على تطبيق ومتابعه سير الاختبارات .
وأعلن التعليم أن مواد المرحلة المتوسطة تشمل (اللغة العربية-الرياضيات-العلوم-التربية الإسلامية-الاجتماعيات-الإنجليزي), ويتم التسريع فيها من الصف الأول متوسط إلى الثالث متوسط، كما تشمل مواد المرحلة الابتدائية (اللغة العربية-الرياضيات-العلوم-التربية الإسلامية-الاجتماعيات), ويتم التسريع فيها من الصف الرابع إلى الصف السادس .
وتعتمد آلية عقد اختبارات التسريع للطلاب والطالبات, على قيام كل مدير إدارة قسم الاختبارات للبنين أو البنات في 09-08-1439 هـ ، تجميع بطاقات الإجابة مباشرة، ووضعها في خمسة مظاريف للمرحلة الابتدائية، وستة مظاريف للمرحلة المتوسطة حسب المواد دون مسحها إلكترونياً وترسل في اليوم نفسه إلى الإدارة العامة للاختبارات والقبول " بنين و بنات " عن طريق البريد السعودي الممتاز .
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