الرياض 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسيستعد أكثر من 1200 طالب وطالبة، أبدو تفوقا غير عادي, دخولهم مطلع الأسبوع القادم اختبارات التسريع للانتقال إلى صفوف دراسية أعلى، منهم 566 بنين و 645 بنات من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم في وقت سابق، وتأكيدها على إدارتها التعليمية بالإشراف على تطبيق ومتابعه سير الاختبارات .وأعلن التعليم أن مواد المرحلة المتوسطة تشمل (اللغة العربية-الرياضيات-العلوم-التربية الإسلامية-الاجتماعيات-الإنجليزي), ويتم التسريع فيها من الصف الأول متوسط إلى الثالث متوسط، كما تشمل مواد المرحلة الابتدائية (اللغة العربية-الرياضيات-العلوم-التربية الإسلامية-الاجتماعيات), ويتم التسريع فيها من الصف الرابع إلى الصف السادس .وتعتمد آلية عقد اختبارات التسريع للطلاب والطالبات, على قيام كل مدير إدارة قسم الاختبارات للبنين أو البنات في 09-08-1439 هـ ، تجميع بطاقات الإجابة مباشرة، ووضعها في خمسة مظاريف للمرحلة الابتدائية، وستة مظاريف للمرحلة المتوسطة حسب المواد دون مسحها إلكترونياً وترسل في اليوم نفسه إلى الإدارة العامة للاختبارات والقبول " بنين و بنات " عن طريق البريد السعودي الممتاز .// انتهى //14:53ت م