عام / الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمالي ‏محافظة لحج ‏

الجمعة 1439/8/4 هـ الموافق 2018/04/20 م واس
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عدن 03 شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018 ‏م واس
أحرز الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً جديداً في ‏شمال مديرية القبيطة، شمالي محافظة ‏لحج جنوب اليمن، حيث يخوض معارك ضارية ضد ‏ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.‏
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح إعلامي للجيش اليمني ، إن قوات الجيش حررت ‏موقع السنترال ومدرسة الفلاح ومنطقة الحلاجيم في ‏شمالي المديرية.‏
وأضاف أن المعارك أسفرت عن مصرع ‏خمسة من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين ، مؤكداً أن سيطرة الجيش على تلك المواقع ‏سيساعده في تسهيل تقدمه إلى منطقة نجد قفل ‏الإستراتيجي الذي يطل علي معسكر لبوزة ومناطق ‏شرقي الراهدة وتأمين الطريق الرابط بين الراهدة ‏والشريجة وقطع خط إمداد الميليشيات. ‏
// انتهى //
15:49ت م