جباليا 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم ، استمرار الاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، الذى أدى إلى استشهاد شاب وإصابة العشرات، بالإضافة إلى كتابة الشعارات العنصرية وقطع الأشجار وترهيب المواطنين الفلسطينيين.وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار جيش الاحتلال بقتل الفلسطينيين بدم بارد، وحماية اعتداءات المستوطنين الإرهابية، على الأرض الفلسطينية وشعبها ومقدساتها، مطالبة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها اليومية .// انتهى //15:50ت م