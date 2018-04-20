نجران 04 شعبان 1439هـ الموافق 20 أبريل 2018م واساختتمت أمانة منطقة نجران أمس، فعاليات أسبوع الإبداع البلدي، بحضور أمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق ، ووكلاء الأمانة, وعدداً من مديري الادارات بأمانة نجران، وذلك بمسرح النافورة التفاعلية بحي الفهد.وتهدف فعالية أسبوع الأبداع البلدي إلى تعريز المشاركة المجتمعية لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لتطوير الأعمال البلدية من خلال استطلاع أراءهم حول جهود الأمانة لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم والعمل على الاستفادة من أفكارهم الإبداعية لتطوير الخدمات البلدية، إضافة إلى التعريف بالخدمات والاستثمارات البلدية التي تتوفر بالمنطقة، من خلال عقد اللقاءات المفتوحة والمباشرة مع المسؤولين بالأمانة والمواطنين في عدد من المنتزهات والمرافق العامة داخل مدينة نجران.// انتهى //15:52ت م