سيهات 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسنظمت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية مساء أمس, احتفالية بمناسبة يوم الصحة العالمي بعنوان "الصحة للجميع ...الحياة للجميع", بحضور محافظ القطيف خالد الصفيان, ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل, وعدداً من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة, ومشاركة ١٥ جهة طبية, وذلك بمركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات في الدمام.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية عبدالرؤوف بن عبدالله المطرود, أن الاحتفاء يأتي لتأكيد أن الرعاية الصحية حق من حقوق الجميع، وهو الأمر الذي حرصت عليه جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية بجميع مرافقها على إيصاله للمستهدفين من أبناء المجتمع.وأبان أن الاحتفالية تضمنت مشاركة عددا من الأقسام الصحية منها قسم أمراض الدم، الكلى، الأسنان، الضغط والسكر، الرضاعة، النساء، العلاج الطبيعي، التغذية، الصيدلة والأدوية، التصلب اللويحي, إلى جانب بعض الجهات المهتمة بالتأمين الطبي إضافة إلى ٢٧ ركنا طبياً وتثقيفيا.وأكد المطرود أن جمعية سيهات ومشروعاتها ماضية في تعزيز الصحة المجتمعية حيث تمثل أحد أهم جوانب المجتمع المعطاء لتحقيق التنمية والاستدامة الصحية، مفيداً أن الجمعية تهتم بتفعيل يوم الصحة العالمي وهي من أوائل الجهات التي احتضنت هذا الجانب بتأسيسها المجمع الصحي الاجتماعي وتبنيها عدداً من المبادرات المجتمعية والصحية.وشهد الحفل, تقديم مشهد تمثيلي حول الرعاية الصحية وأحقية الجميع بها, إلى جانب تكريم مؤسسي المجمع الصحي الاجتماعي التابع لجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية.// انتهى //16:04ت م