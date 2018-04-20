بيروت 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري ، في بيروت اليوم ، قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال جوزف فوتيل.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون العسكري بين لبنان والولايات المتحدة.كما التقى الرئيس الحريري سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كرستينا لاسن ، ومنسق برنامج الأمم المتحدة الانمائي فيليب لازاريني.وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في المنطقة والتحضيرات لانعقاد مؤتمر بروكسل 2 ، المقرر عقده 25 أبريل الجاري.// انتهى //16:05ت م