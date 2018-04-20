عام / رئيس مجلس الوزراء اللبناني يلتقي مسؤولاً أمريكياً
الجمعة 1439/8/4 هـ الموافق 2018/04/20 م واس
بيروت 04 شعبان 1439 هـ الموافق 20 أبريل 2018 م واس
التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري ، في بيروت اليوم ، قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال جوزف فوتيل.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون العسكري بين لبنان والولايات المتحدة.
كما التقى الرئيس الحريري سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كرستينا لاسن ، ومنسق برنامج الأمم المتحدة الانمائي فيليب لازاريني.
وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في المنطقة والتحضيرات لانعقاد مؤتمر بروكسل 2 ، المقرر عقده 25 أبريل الجاري.
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16:05ت م